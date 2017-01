"Studio 5", Fiorello festeggia Canale 5

foto Da video 11:52 - Da mercoledì 3 luglio in prima serata, Canale 5 racconta la sua storia con le 6 puntate di "Studio 5" condotto da Alfonso Signorini. Trent'anni anni di Canale 5 rivisti attraverso gli occhi dei suoi protagonisti: dietro le quinte, filmati inediti, ricordi, aneddoti e curiosità mai svelate prima d’ora. Ospiti della prima puntata: Fiorello con una intervista esclusiva, Gerry Scotti con le ex letterine, Marco Bocci, Valeria Marini e Max Pezzali. - Da mercoledì 3 luglio in prima serata, Canale 5 racconta la sua storia con le 6 puntate di "" condotto da. Trent'anni anni di Canale 5 rivisti attraverso gli occhi dei suoi protagonisti: dietro le quinte, filmati inediti, ricordi, aneddoti e curiosità mai svelate prima d’ora. Ospiti della prima puntata:con una intervista esclusiva,con le ex letterine,

Ogni settimana Alfonso Signorini ripercorrerà i momenti più significativi di Canale 5 proprio insieme ai personaggi che l’hanno resa grande. In un clima di festa, gli ospiti in studio rivivranno i momenti più divertenti ed emozionanti dei loro inizi, canteranno le sigle dei loro programmi, ritroveranno compagni di lavoro e, solo per i telespettatori di “Studio 5”, riveleranno aneddoti inediti.



Nella prima puntata il grande ritorno di Fiorello a Mediaset con una lunga intervista esclusiva realizzata da Alfonso Signorini, in cui il fuoriclasse della tv ricorderà la sua carriera, esplosa grazie al Karaoke. E poi il re del quiz Gerry Scotti riabbraccerà dopo tanti anni alcune tra le sue ex letterine di Passaparola. Inoltre, saranno in studio Valeria Marini, l’affascinante Marco Bocci e, infine, spazio alla musica con Max Pezzali che farà scatenare il pubblico con i suoi tormentoni estivi e suoi ultimi successi.