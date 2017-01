Farnesi: "Maria, prendimi a Uomini e Donne"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Le tre rose di Eva" tra lutti e segreti

Roberto Farnesi, sex symbol della tv 11:37 - Roberto Farnesi è lanciatissimo a livello lavorativo in tv con "Le tre rose di Eva" e al cinema con il film "Oggetti smarriti". Sul fronte sentimentale però non è ancora riuscito a trovare la compagna ideale con cui formare una famiglia. Un cuore solitario alla ricerca dell'anima gemella insomma, e dalle pagine di "Vero TV" lancia un appello: "Andiamo da Maria, che magari riesce a farmi trovare la persona giusta!". è lanciatissimo a livello lavorativo in tv con "" e al cinema con il film "Oggetti smarriti". Sul fronte sentimentale però non è ancora riuscito a trovare la compagna ideale con cui formare una famiglia. Un cuore solitario alla ricerca dell'anima gemella insomma, e dalle pagine di "Vero TV" lancia un appello: "".

L'istinto di paternità è sempre più forte, ma l'attore ammette di essere ancora in attesa della donna giusta: "Il problema è trovare la materia prima idonea, sono molto tradizionalista da questo punto di vista. Se dall'altra parte non vedo concretezza sentimentali e solidità di valori è impossibile per me fare un passo così importante".



Nel frattempo Farnesi si concentra anima e corpo sul lavoro. Il prossimo autunno tornerà infatti a vestire i panni di Alessandro Monforte nella fiction "Le tre rose di Eva 2" e si dice molto orgoglioso del successo ottenuto con la prima stagione: "E' andata alla grande, soprattutto se si considera il fatto che è difficile mantenere una media d'ascolti così alta in una lunga serialità. Appena ho letto la sceneggiatura ho capito subito che si trattava di un prodotto con gli ingredienti giusti per appassionare i telespettatori"