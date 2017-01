Cabrerizo: "La mia sfida è fare il papà"

foto Olycom Correlati Bruno, addominali al top per "Jump"

Tuffarsi da 10 metri? Niente in confronto a cantare ninna nanne ed educare i figli. Grazie al trampolino di "Jump!" il modello brasiliano Bruno Cabrerizo ha imparato a "gestire la paura del vuoto e di farmi male", ma la vera sfida per lui resta fare il papà. Genitore di una bimba di due anni, presto farà il bis e confessa a "Tv Sorrisi e Canzoni": "Sono severo e rompiscatole. In famiglia sono io il cattivo, quello che dice i no".

"Sono molto soddisfatto della mia esperienza a Jump! anche perchè non pensavo di arrivare così in alto - ammette Cabrerizo - Ho sempre nuotato ma non mi ero mai buttato da un trampolino, neanche da piccolo. E' uno sport durissimo. Ci esercitavamo tre ore al giorno tra palestra, dove imparavamo la tecnica buttandoci su cuscini e materassi, e piscina".



Già papà di una bimba di due anni e mezzo, tra meno di un mese Bruno diventerà genitore una seconda volta e confessa di essere molto severo: "L'educazione è alla base di tutto e in famiglia sono io il cattivo, quello che dice i no".