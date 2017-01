Tania Cagnotto star a "Jump! Stasera mi tuffo"

foto LaPresse Correlati Maddy, Cecilia e Anna negli spogliatoi

15:51 - Martedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 finalissima di "Jump! Stasera mi tuffo", il talent vip di tuffi atletici, condotto da Teo Mammucari. In occasione dell'ultima puntata, un ospite d'eccezione: la campionessa del mondo di tuffi Tania Cagnotto.

Dopo oltre un mese e mezzo di estenuanti allenamenti, i sette vip rimasti in gara si contenderanno il podio a colpi di tuffi da 10 metri di altezza (un palazzo di quattro piani). Chi tra loro riuscirà ad aggiudicarsi il premio finale di 50.000 euro (che sarà devoluto in beneficenza)? Ogni tuffo sarà valutato come sempre dalla giuria presieduta da Paolo Bonolis e composta da Giorgio Cagnotto, Anna Paola Concia, Alessia Filippi e Mister OK (alias Maurizio Palmulli).