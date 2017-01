Lauren Conrad, curve da perdere la testa

foto Marie Claire Correlati Lauren, fisico al top per la stellina tv

11:22 - Fisico al top per Lauren Conrad, ex stellina del reality show "The Hills". Per la versione a stelle e strisce di "Marie Claire" la modella posa sexy in tacchi a spillo a pois e short cortissimi, mettendo in mostra le sue gambe chilometriche. La prezzemolina della tv, però, non si sottopone ad un'alimentazione troppo rigida: "Non sono una grande fan delle diete. Per dimagrire cerco semplicemente di mangiare in modo meno scorretto".

Una linea invidiabile, che Lauren mantiene grazie ad un'alimentazione equilibrata e costante. "Penso che la cosa importante sia bilanciare, fare scelte salutiste senza però privarsi di tutto - confessa al sito Hollywood Life - Se sei ad una festa con gli amici non importa a nessuno che tu non possa bere, è una scelta intelligente non farlo. Se sei a cena puoi scartare il pane del tuo hamburger di pollo oppure ordinare un'insalata. Credo che siano le piccole scelte a farti dimagrire".



Non solo forza di volontà a tavola, però. Sul suo blog la Conrad svela infatti alcuni trucchetti per perdere peso più facilmente come andare in palestra con un amico e bere molta acqua (8-10 bicchieri al giorno). Indispensabile l'attività fisica e la modella consiglia di correre ogni giorno per 30 minuti, alternare camminata e scatti per altri 20 e praticare yoga per almeno un'ora.