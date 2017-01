Marcelo: "A dicembre divento papà"

foto Di Più Correlati Marcelo Fuentes, da tronista a papà 09:44 - L'ex tronista di "Uomini e Donne" Marcelo Fuentes sta per diventare papà. Dopo un anno e mezzo di amore con la conduttrice tv Sofia Bruscoli, ora il bel Marcelo ha annunciato di avere in cantiere un bebè, che nascerà ai primi di dicembre. "Siamo felici, felicissimi - ha raccontato a "Dipiù" - Sofia mi darà un figlio, è al quarto mese di gravidanza e la nostra vita sta per cambiare: diventiamo una piccola, grande famiglia". - L'ex tronista dista per diventare papà. Dopo un anno e mezzo di amore con la conduttrice tv Sofia Bruscoli, ora il bel Marcelo ha annunciato di, che nascerà ai primi di dicembre. "Siamo felici, felicissimi - ha raccontato a "Dipiù" -, è al quarto mese di gravidanza e la nostra vita sta per cambiare: diventiamo una piccola, grande famiglia".

Tra Marcelo e Sofia è stato un colpo di fulmine e dopo appena un anno di relazione sono pronti ad impegnarsi seriamente l'uno con l'altra. "Il nostro è un figlio voluto, cercato, anche con un po' di incoscienza - confessa Marcelo - Mi sembrava il momento adatto così ho chiesto a Sofia se le sarebbe piaciuto diventare mamma e lei mi ha detto che non vedeva l'ora".



L'incontro con Sofia ha cambiato radicalmente l'ex sciupafemme, che dopo averla notata non ha avuto occhi che per lei: "Da quando ci siamo messi insieme, un anno e mezzo fa, ho messo la testa a posto. Nel momento in cui mi sono innamorato di Sofia, dopo averla conosciuta in palestra, le altre sono sparite all'orizzonte. Ora più che mai Sofia e il piccolo saranno in cima ai miei pensieri. Moltiplicherò i miei sforzi per lavorare".



E sul tema matrimonio, i futuri genitori non si sbilanciano. "Vivo la gravidanza con allegria e non vedo l'ora di scoprire il sesso di mio figlio - ammette Sofia - In quanto al matrimonio io e Marcelo non ci pensiamo, vedremo dopo essere diventati genitori".