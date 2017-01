Marcuzzi è la regina al Music Summer Festival

Sei tornata in tv per condurre il Music Summer Festival - Tezenis live, come mai hai accettato questa sfida?

‬Non ho avuto alcuna esitazione. Appena mi hanno parlato di un programma musicale in Piazza del popolo con i migliori artisti del panorama musicale italiano ed internazionale ho pensato subito che fosse bellissimo condurlo e che se ne sentisse il bisogno! Infatti appena ha iniziato a circolare la voce mi sono trovata sommersa da messaggi entusiasti sul mio Facebook e Twitter.



‬Com'è stata l'accoglienza di Roma in Piazza del popolo?

‬Bellissima! E' stata una grande emozione per me presentare nella mia città, non mi era mai successo. E ho sentito il calore della gente...



Cosa ti ha colpito del co-conduttore Simone Annicchiarico?

‬Simone è un ragazzo molto educato, tranquillo senza manie di protagonismo e un grande esperto di musica. Si lavora bene con lui e con tutto il gruppo di lavoro si è creata un'atmosfera goliardica e serena.



‬C'è qualche Big della musica a cui sei legata affettivamente per una canzone, un ricordo? Sono legata affettivamente a Laura Pausini, una cara amica e un'artista di grande talento. Non potrò mai dimenticare quando al suo concerto allo Stadio San Siro ha dedicato "La mia banda suona il rock" a mio figlio Tommaso! ‪



Hai condotto sette edizioni del Festivalbar, che ricordo hai di quella esperienza?

‬Le cene dopo puntata con Fiorello, Vittorio e Andrea Salvetti! Spesso venivano anche gli artisti e durante quelle cene si creavano la presentazione e gli stacchetti del giorno dopo... Sono state serate davvero indimenticabili.



C'è un aneddoto legato a quel programma che porterai sempre nel cuore?

‬La sera della vittoria di Lorenzo Jovanotti con "L'ombelico del mondo"... Una festa sul palco mai vista!



‪Sei stata anche la regina di tante edizioni del Grande Fratello. Quali sono i segreti della sua longevità?

‬Credo che fin quando il Grande Fratello riuscirà a rappresentare uno spaccato della nostra società, sarà in grado di attirare l'attenzione del pubblico.



‪Confermi che condurrai la prossima edizione del reality di Canale 5?

‬Sì!



‪Hai un sito sulla moda e che gestisci in prima persona. Quando ti è venuta l'idea?

‬LaPinella è nata per gioco. Durante il Grande Fratello mi chiedevano informazioni sul mio look. Ad oggi è un impegno quotidiano. Ad un anno dalla sua nascita ho realizzato la versione inglese e ho deciso di creare una linea di accessori col logo LaPinella, magliette e accessori con le ballerine e la bocca rossa, le due cose alle quali nn rinuncerei mai!

Andrea Conti