Su Rete 4 arriva "Longmire"

Il western in salsa moderna sbarca su Retequattro a partire dal 4 luglio. In prima visione assoluta e in prima serata debutta infatti la serie tv ispirata ai best-seller di Craig Johnson 'Longmire', una sorta di ritorno al western seppure metropolitano.

Elogiato dal Wall Street Journal, che lo ha definito "la migliore sintesi di due mondi: il dramma moderno, e scenari western sotto il cielo del Wyoming", il telefilm è risultato il più visto nella storia del network americano A&E (oltre 4 milioni di spettatori per la puntata d'esordio). I romanzi di Johnson, compresi quelli di 'Longmire', sono - come ha dichiarato lui stesso al Los Angeles Times - "un omaggio ai film western di John Ford e alla tradizione hard-boiled". ''Il protagonista di 'Longmire' è autobiografico - ha spiegato l'autore - anche io sono solitario come lui, anche io credo che per cogliere i lati positivi del prossimo si debba indagare su quelli negativi". La serie racconta le vicende dello sceriffo metropolitano Walt Longmire (Robert Taylor, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato l'agente Jones in ''Matrix''), con la stella sul petto nella fittizia Absaroka County nel Wyoming, dove ha sepolto il dolore per la perdita della moglie dedicandosi anima e corpo alla giustizia. Solitario come la tradizione western impone, il nostro riscopre i rapporti sentimentali con la sua vice Victoria 'Vic' Moretti (Katee Sackhoff, tra le protagoniste della serie cult Battlestar Galactica), il cui matrimonio è in crisi. Lou Diamond Phillips (il Ritchie Valens de La Bamba), interpreta Henry, un Cheyenne amico di Longmire; Cassidy Freeman (già in Smallville) è Cady, la figlia avvocatessa del protagonista. Thomas Howell (E.T., I ragazzi della 56 strada'', The Hitcher, The Amazing Spider-Man) compare come guest-star.



La serie è ideata da John Coveny e Hunt Baldwin. David Shephard compone la colonna sonora. Le riprese sono state effettuate nel New Mexico, tra Las Vegas e Santa Fe. Anche se ambientato ai giorni nostri tutto, nel pilot, trasuda vecchio West: c'è il Wyoming, c'è un protagonista vestito con stivali e cappello a tesa larga, con la stella di latta sul petto e una morale integerrima, dialoghi essenziali. Longmire arriva in Italia in contemporanea all'atteso film Disney di Gore Verbinski, The Lone Ranger, in uscita il 3 luglio. Protagonisti del film ,il Texas ranger John Reid (Armie Hammer) e l'indiano Tonto (Johnny Depp), che uniranno le forze per infondere terrore tra i criminali del Far West e per vendicarsi dei torti subiti, diventando cosi' due vigilantes temuti da tutti. Un western in cui viene sapientemente mischiata l'ironia e la commedia ma anche tanta azione.