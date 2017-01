Fiorello ospite a sorpresa di "Superclassifica 2"

foto LaPresse 18:39 - Nella prossima puntata di "Superclassifica 2", in onda su Italia 2 domenica 30 giugno alle ore 16:30, ci sarà un ospite d’eccezione: Fiorello. Lo showman era passato a trovare il suo amico Max Pezzali impegnato sul set fotografico per la realizzazione della copertina di "Tv Sorrisi e Canzoni" ed ha posato insieme a lui con la sua consueta simpatia. E' stata un'occasione per incontrarlo e sorprenderli insieme nel backstage. - Nella prossima puntata di "", in onda su Italia 2, ci sarà un ospite d’eccezione:. Lo showman era passato a trovare il suo amico Max Pezzali impegnato sul set fotografico per la realizzazione della copertina di "Tv Sorrisi e Canzoni" ed ha posato insieme a lui con la sua consueta simpatia. E' stata un'occasione per incontrarlo e sorprenderli insieme nel backstage.

Fiorello ha svelato o suoi gusti musicali, mandando poi un saluto speciale a tutti i telespettatori di "Superclassifica 2". Per le puntate di Superclassifica 2 - The Best, in onda durante il mese di agosto, il programma cambia orari a causa della programmazione degli eventi sportivi legati al motoGp. Domenica 4 agosto andrà in onda alle 17:35, l'11 agosto alle 16:30, il 18 alle 12:05 e il 25 agosto alle 16:30.