Pamela di "Non è la Rai" è una mamma rock

foto Da video Correlati Le ragazze di "Non è la Rai" 13:55 - Sorpresa nel salotto di Barbara D'Urso. Ospite a "Pomeriggio Cinque" l'ex lolita di "Non è la Rai" Pamela Petrarolo, in compagnia della figlia Alice (10 anni). Arrivata al successo giovanissima, Pamela non si è fermata un attimo e ha continuato la carriera nel mondo dello spettacolo tra tv, cinema, teatro e soprattutto musica. Mamma e figlia si scatenano tra le mura di casa con balletti e coreografie, facendo impazzire papà Gianluca. - Sorpresa nel salotto di Barbara D'Urso. Ospite a "Pomeriggio Cinque" l, in compagnia della(10 anni). Arrivata al successo giovanissima, Pamela non si è fermata un attimo e ha continuato la carriera nel mondo dello spettacolo tra tv, cinema, teatro e soprattutto musica.con balletti e coreografie, facendo impazzire papà Gianluca.

"E' una brava mamma. Balla e canta sempre Please don't go, specie quando cucina" ammette Alice, che ha ereditato dalla mamma la passione per il ballo. La piccola frequenta infatti una scuola di hip-hop e ha già avuto modo di esibirsi sul palco.



Una coppia di showgirl che cantano e ballano tutto il tempo. Diverso invece il marito Gianluca che, riservato e timido per natura, ha voluto però mandare un messaggio alla sua Pamela: "Ciao amore, stiamo per festeggiare il nostro dodicesimo anno di matrimonio e volevo ringraziarti per tutto quello che continui a regalarmi".