Alessandro Casillo via il ciuffo e nuova musica

- Per festeggiare i suoi 17 anniha deciso di "darci un taglio". Via l'ormai famosissimo ciuffo da adolescente per un taglio da adulto con i capelli a lasciare scoperta la fronte. Il vincitore di Sanremo Giovani 2012 è tornato con un nuovo look per gareggiare con "" tra le nuove proposte del Music Summer Festival - Tezenis Live , in onda dal 4 luglio su Canale 5.

Alessandro non si è mai fermato un attimo e con la band in queste settimane ha provato per presentarsi al massimo della forma sul palco allestito in Piazza del Popolo a Roma. Il giovanissimo cantante, proveniente dalla scuderia di "Io Canto" , deve vedersela con altri concorrenti come. Domenica 30 giugno sarà eletto il vincitore assoluto del Music Summer Festival - Tezenis Live.Dunque per presentarsi al meglio e per festeggiare i suoi primi 17 anni compiuti lo scorso 15 giugno, Alessandro ha così deciso di rivolgersi all'esperto Marco Terzulli, che si occupa anche del look dei vip di tv, musica e cinema. Un taglio sbarazzino per ricominciare da zero verso nuovo orizzonti musicali.