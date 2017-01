Geppi: "Ora il cinema e sogno Sanremo"

conferma che nella prossima stagione non sarà nei palinsesti di La7. La comica sarda parla dei suoi programmi e dice a Il Corriere della Sera: "Per la primavera 2014 c’è qualche ipotesi con. Vedremo". L'attrice sta girando, con, e ha già accettato una proposta di Gianni Veronesi per un altro film. E intanto sogna Sanremo...

Dice Geppi: "Forse un giorno arriverà il mio Sanremo, ho solo 40 anni, è tardi per altre cose, non per Sanremo". Intanto, senza alcuna polemica, Geppi saluta La7 e spiega: "Sono grata a La7 per la possibilità che mi ha dato. Ho capito e condiviso il motivo e la decisione della Rete". Geppi non ha nascosto la delusione per i bassi ascolti di "G'Day", che si è chiuso a dicembre 2012 e ha raccontato di come tutti gli aggiustamenti provati dal suo gruppo di lavoro non abbiano aiutato il suo programma quotidiano a crescere nei risultati di ascolto: "Ma qualche volta ti devi arrendere al fatto che cuore, anima e altro ancora non bastino per convincere i telespettatori".

Nei suoi programmi immediati c'è il cinema: a settembre la comica sarda sarà sugli schermi con "L'arbitro", un'opera prima del regista sardo Paolo Zucca, ambientata in Sardegna, con Stefano Accorsi. Poi l'anno prossimo uscirà il film con Luca e Paolo, di cui dice: "Li conoscevo artisticamente e li stimavo molto da spettatrice. Ora li conosco da vicino, e l'opinione artistica si somma a quella umana. Si prendono gioco di me con grande eleganza. Sono due gentiluomini". A settembre poi, comincerà a lavorare con l'autore e regista Mattia Torre per l'allestimento di un'opera teatrale.