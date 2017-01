Rudolf: "Ilenia? Finita per sempre"

"Sono single ormai da diversi mesi - continua il 25enne Rudolf - e sto bene così. Vivo alla giornata, se dovesse arrivare una ragazza ben venga... Spero che la donna della mia vita sia con la stessa testa e che abbia voglia di mettersi in gioco. Non ho un modello preciso, ma cerco qualcuno che mi prenda davvero, che mi faccia sentire la passione".



L'esperienza del Grande Fratello è stata molto importante, anche se dopo ha dovuto affrontare un momento difficile: "Tanta gente non ha capito la mia decisione di prendere parte al reality e mi ha accusato di aver tradito la squadra di rugby. Mi hanno persino bloccato il cartellino da giocatore. Ho passato dei momenti tremendi, ma pian piano mi sono ripreso".