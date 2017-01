Supercinema omaggia Mariangela Melato

foto LaPresse Correlati Melato tra cinema e teatro 17:54 - Venerdì 28 giugno in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Commosso ricordo di Mariangela Melato, a sei mesi dalla sua scomparsa. "Esordì con me nel film Thomas, venendo a fare il provino al posto di una sua amica - dichiara il regista Pupi Avati-. Era ancora una semplice vetrinista ma bastò che pronunciasse rime battute e la parte fu sua: la troupe l'applaudì: non era mai successo!". - Venerdì 28 giugno in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "". Commosso ricordo di Mariangela Melato, a sei mesi dalla sua scomparsa. "Esordì con me nel film Thomas, venendo a fare il provino al posto di una sua amica - dichiara il regista-. Era ancora una semplice vetrinista ma bastò che pronunciasse rime battute e la parte fu sua: la troupe l'applaudì: non era mai successo!".

La sorella dell'attrice, Anna Melato, aggiunge: “Mia sorella era una donna speciale. Voleva far l'attrice anche da bambina: si inventava dei personaggi e faceva i cappelli coi giornali. Una volta me ne fece uno da Napoleone e mi chiese di recitare la parte dell'Imperatore!”.



A Supercinema l'omaggio per i 70 anni, appena compiuti, di Raffaella Carrà. Attrice in ben 29 pellicole, molte delle quali passate alla storia del cinema, come I compagni , di Mario Monicelli, La lunga notte del ’43, di Florestano Vancini e Il colonnello Von Ryan, con Frank Sinatra. Imperdibile il provino di ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia del 1960.