Heidi Klum: "Buste piene dei capelli dei figli"

Heidi Klum è sempre splendida

Sexy fast-food con la Klum 12:49 - La top model Heidi Klum, giudice televisivo di "America's Got Talent", ha confessato al sito YourTango di coltivare degli hobby davvero particolari e un po' inquietanti. "Due dei miei ragazzi hanno i capelli afro e ogni volta che li tagliano io conservo i capelli in due buste, una per ciascuno. Quando poi disegnano i loro ritratti li incolliamo intorno alla faccia, così da farli diventare tridimensionali".

La Klum, mamma di quattro figli, ama stare a casa con bambini e fare i lavoretti insieme a loro. Tra le varie attività proposte da mamma Heidi anche una decisamente bizzarra. "Quando taglio loro i capelli li conservo in due buste: una per Henry e una per Johan. Quando poi disegnano le loro facce li incolliamo intorno per rendere il lavoro tridimensionale. Henry è sempre un po' più biondo, perchè le punte dei suoi capelli sono bionde, mentre Johan è più scuro. Il risultato è molto carino".



Ma Heidi è un vulcano di idee per il fai-da-te e ha già in mente altri progetti: "Voglio fare una coperta adesso. Ho visto questa coperta composta con le fotografie e ne voglio fare una per i miei bambini. Un collage con tutti i loro amici, una coperta dell'amicizia. Potrebbero regalarla ai loro amici per il compleanno".