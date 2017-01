Karina Cascella: "Sono felice con Martin"

- "Non so come andrà a finire la mia storia con Martin, ma al momento sono veramente felice". Così,rende pubblico il suo fidanzamento con, ex di Nina Moric, e racconta a: "Ci siamo conosciuti ad aprile, ad una fiera dove ero con la mia amica. Per un mese ci siamo parlati e scritti al telefono e mi sono sentita molto coccolata". Poi aggiunge: "E' una storia nella quale credo molto".

Nell'ultimo anno, l'opinionista di "Uomini e Donne" ha sofferto tantissimo per la fine della sua storia d'amore con Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra, e deve a Martin la sua ritrovata serenità. Dopo il mese di corteggiamento "a distanza", Karina e Martin si sono rivisti ad un evento organizzato da Guendalina Canessa e, qualche giorno dopo, è sbocciato il loro amore. Spiega Karina: "Non è che andiamo all'asilo e ci siamo detti "da oggi siamo fidanzati". E' successo ed è stato tutto molto naturale".

Karina ha già parlato a Salvatore di Martin perchè, spiega: "Tra me e lui i rapporti sono ottimi per il bene di Ginevra, non perchè mi sentissi obbligata a farlo" e ne ha parlato anche a sua suocera: "Non volevo che lo scoprisse dai giornali. Stiamo insieme da due mesi e prima o poi sarebbe successo che qualcuno ci avrebbe fotografato". Quanto a sua figlia spiega: "Martin ha visto Ginevra qualche volta, come gli altri miei amici. E' ancora troppo piccola e il suo unico punto di riferimento deve essere suo padre". Infatti, Karina ha in programma di andare a Riccione per le vacanze con la sua bambina ma anche là ha intenzione di vedere Martin sempre in compagnia di altre persone e poi, quando Ginevra sarà con la suocera, si regalerà un weekend con lui.

Infine ha ammesso di essere anche guarita dalla sua proverbiale gelosia: "Dopo la nascita di Ginevra mi sono sentita più sicura e mi sono resa conto che ero tanto gelosa solo per le mie fragilità. Non ha senso spiare il proprio uomo al telefono. Se ti vuol tradire ti tradisce lo stesso".