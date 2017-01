De Filippi: "Sanremo? Adesso non ci penso"

foto Facebook Correlati "Amici" Al Pacino star da Maria De Filippi

"Amici", i provini per la prima volta a Milano 09:51 - Maria De Filippi si è confessata a cuore aperto, rispondendo su Facebook alle domande dei suoi fan. Una chiacchierata in cui ha smentito una sua possibile partecipazione a Sanremo "Non ci penso proprio adesso" e si è detta soddisfatta dei giudici di "Amici" Luca Argentero, Sabrina Ferilli e Gabry Ponte: "Credo che la giuria fosse davvero competente. La conoscenza della musica può appartenere anche a chi non è un discografico". si è confessata a cuore aperto, rispondendo su Facebook alle domande dei suoi fan. Una chiacchierata in cuiuna sua possibile partecipazione a"Non ci penso proprio adesso" e si è detta soddisfatta dei giudici di "" Luca Argentero, Sabrina Ferilli e Gabry Ponte: "La conoscenza della musica può appartenere anche a chi non è un discografico".

La conduttrice ha poi anticipato le novità della prossima stagione di "Amici" - al via dal prossimo dicembre - che aprirà le porte anche a gruppi di artisti: "Le crew esistono e le band anche, e quindi è giusto dare spazio a queste realtà. Riusciremo a trovare un modo equo per le sfide". Confermata la presenza di Miguel Bosè, mentre per i professori non ci sono ancora nomi definitivi: "Stiamo valutando e vedendo delle persone ma non è ancora deciso".



Maria ha poi fatto il punto sulla sorte degli ex ballerini della scuola che, seppur abbiano meno visibilità dei cantanti, continuano con successo la loro carriera: "Alcuni ballerini ad esempio non li vedete ma noi li seguiamo sempre, avete invece rivisto cantanti che hanno maggior successo discografico di altri ma ciò non toglie che con tutti più o meno abbiamo ottimi rapporti".



E sulla scelta di non includere, già da qualche edizione ormai, la recitazione ha infine spiegato: "Amici cambia ogni anno perché cambio io e cambiano anche i gusti dei telespettatori. La recitazione non c'è più perché purtroppo è difficile rendere televisivamente un momento così intimo".