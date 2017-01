"Jump", il pubblico elimina Enzo Salvi

foto Da video Correlati Maddy, Cecilia e Anna negli spogliatoi

"Jump" si avvicina alla fase finale e per i concorrenti la competizione si fa sempre più accesa. Sul trampolino non ha convinto Enzo Salvi, che è stato eliminato dal televoto. Graziate invece le sue compagne Maddalena Corvaglia e Anna Falchi, che sono entrate per volere del pubblico nella rosa dei finalisti. Premiati a pieni voti dalla giuria gli altri tre finalisti: Cecilia Capriotti, Stefano Bettarini e Bruno Cabrerizo.

Dispiaciuto per essere uscito!!! Ringrazio Teo e il Maestro Paolo Bonolis. E tutto lo staff di JUMP e i Coach della FIN per avermi regalato questa indimenticabile avventura - ha fatto sapere Salvi sulla sua pagina Facebook - Ma soprattutto Voi miei Grandi Sostenitori. Vi ho dimostrato il mio coraggio e la voglia di superare me stesso".



