"Amici", i provini per la prima volta a Milano

Continuano i provini di "Amici" alla ricerca di band, dj, cantautori, cantanti (anche lirici), ballerini di danza classica, hip hop e dance crew. Per la prima volta la produzione del programma sbarca a Milano per esaminare gli aspiranti allievi della scuola. Appuntamento il 4, 5 e 6 luglio dalle 9 alle 17 presso il centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese in via Lumiere, 6.



Dunque la tredicesima edizione del talent show più amato si prepara con alcune novità. Tra gli aspiranti allievi potrebbero far parte anche dj e ballerini che si proporranno in dance crew. Ogni candidato verrà valutato secondo la propria disciplina da professionisti del settore e potrà essere richiesto un provino anche nelle altre discipline. Elemento questo importante per avere una visione quanto più completa delle reali capacità di ogni singolo allievo. L'altra novità è la presenza dei provini a Milano, un modo anche per venire incontro a tutti coloro abitano nel Nord Italia e che sono impossibilitati a spostarsi fino a Roma.