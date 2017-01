Harris: "Porno? Sì, ma a insaputa dei gemelli"

foto Ap/Lapresse Correlati Neil Patrick Harris col compagno 08:53 - Neil Patrick Harris - famoso soprattutto per la serie tv "How I Met Your Mother" - è un showman a tutto tondo diviso tra tv, cinema e teatro e forse anche il porno. Scherzando con Hollywood.com ha infatti dichiarato che i gemellini di due anni (adottati con il compagno David Burtka) non frenano le sue scelte lavorative: "Se mai dovessi fare un porno eliminerei il secondo nome, così non potrebbero trovarmi su Youtube". - famoso soprattutto per la serie tv "" - è un showman a tutto tondo diviso tra tv, cinema e teatro e forse anche il porno. Scherzando con Hollywood.com ha infatti dichiarato chedi due anni (adottati con il compagno David Burtka) non frenano le sue scelte lavorative: ", così non potrebbero trovarmi su Youtube".

Presentatore degli ultimi Tony Awards, in cui si è divertito a ballare insieme a Mike Tyson, l'attore ammette di aver fatto fatica a conciliare il suo ruolo in "How I Met Your Mother", le riprese del film "I Puffi 2" e l'organizzazione della manifestazione dedicata al teatro.



"I Tony richiedono un esorbitante impiego di energie. E' stato difficile concentrarsi su degli impegni così grandi contemporaneamente - confessa - Specie se una di queste cose è come la palla di Indiana Jones, non puoi fermarti un attimo. Alla fine per fortuna è andato tutto bene".