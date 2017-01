Giamatti a sorpresa nel cast di Downton Abbey

- Il cast di Downton Abbey , la serie televisiva più seguita nel Regno Unito, diventa più americana: nell'ultimo episodio della quarta stagione farà la sua apparizionenella parte di Harold Levinson, il fratello di Lady Cora, la padrona del castello in cui è ambientato il programma, interpretata da Elizabeth McGovern. Oltre all'attore americano, la quarta stagione vedrà anche il ritorno di, la mamma di Cora.

L'ingresso di Giamatti nel cast è stato confermato da Gareth Neame, direttore esecutivo di Carnival Films che produce la trasmissione. L'attore americano non sarà l'unica faccia nuova della serie:avrà la parte di Lord Gillingham, un amico di famiglia dei Crawley,sarà un cameriere mentreavrà un ruolo cammeo come un'ospite di Downton Abbey che canta ad una festa. Per la prima volta ci sarà anche un personaggio di colore:sarà Jack Ross, un cantante jazz.

La serie televisiva, trasmessa in Italia da Rete 4, è ambientata nell'immaginaria Downton Abbey, dimora signorile del conte e della contessa di Grantham, e segue la vita della famiglia aristocratica Crawley e dei loro dipendenti, all'inizio del regno di Giorgio V. La serie si estende nei due anni precedenti la Grande Guerra, che inizia con la notizia del naufragio del Titanic, un evento che attiva gran parte della trama. Tutto sembra immobile, come se il modo di vivere dei Crawley possa durare altri mille anni, ma non sarà così.