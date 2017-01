Festival di Sanremo: spunta l'ipotesi Jovanotti con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

- Sembra prendere corpo l'ipotesi di una partecipazione straordinaria, non in gara, dial prossimo. Per ora è confermata la conduzione diche sarà affiancato da. Il direttore di Rai Unodice: "Per ora nulla di preciso ma mi piacerebbe, pensiamo per lui anche altre ipotesi". E Fazio specifica: "Per ora fa il tour e non lo disturbo, ne parleremo dopo".

"L'ipotesi di una collaborazione è nata dopo la sua partecipazione ad una nostra puntata di Che Tempo che Fa", si lascia scappare Fabio Fazio che ha raggiunto i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai. "Per ora comunque - conclude Fazio . non disturbo un signore che ancora deve terminare il tour negli stadi. L'ipotesi Lorenzo comunque mi piace e mi piacerebbe anche coinvolgerlo in un qualsiasi progetto televisivo".Giancarlo Leone poi dichiara: "Rai Uno ha le porte aperte per Jovanotti. Saremmo felici che si tratti di riprendere un suo concerto o di averlo in studio per qualcosa di nuovo o con Fazio a Sanremo. Non posso però confermare nulla, non siamo così avanti. Quando concluderà la sua tournée vedremo". Intanto in questi giorni Jovanotti sta postando molti clippini sui suoi canali ufficiali mostrando una capacità di showman consumata e assolutamente adatta per una prima serata. Irresistibile il video in cui ha scherzato cone il figliodurante una visita in camerino in occasione della seconda tappa del tour negli stadi al San Siro di Milano