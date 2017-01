Palmas-Brumotti: "Siamo spericolati"

- All'ombra di un chioschetto sulla spiaggia di Punta Santa Giusta, in Sardegna, dove stanno girando le gag di Paperissima Sprint e Vsi raccontano a. I due conduttori, insieme in tv e nella vita, si definiscono una coppia spericolata, a cui piace viaggiare e dicono: "Non c'è una formula unica per la vacanza ideale, deve essere sempre diversa, piena di scoperte. Andiamo all'avventura".

Vittorio, grande amante della bici, dice di averne un centinaio e ammette: "Io non riesco ad andare in vacanza senza bici, divento antipatico e scontroso. Allora uniamo i miei impegni sportivi alla possibilità di fare viaggi. Il lavoro mi porta dall'altra parte del mondo? Andiamo insieme. Con me la vita è sport, dieta e lavoro". Ed infatti Giorgia, che lo definisce uno stakanovista, spiega: "Io sono una buona forchetta e mi piace assaggiare tutto. Lui invece segue una rigida dieta iperproteica: pollo, riso e verdure".

Per il secondo anno alla guida di Paperissima Sprint, dove si erano innamorati, Giorgia e Vittorio spiegano il motivo per cui la trasmissione registra sempre ottimi ascolti: "E' un programma sempre nuovo e sempre uguale a se stesso, un ever-green. Ci sono filmati nuovi, oltrre che quelli storici, super-divertenti. la novità di quest'anno è che nelle nostre gag c'è più azione". Dice infatti Giorgia: "Per non sfigurare di fianco a Vittorio mi cimento in tante cose nuove e spericolate, Con risultati esilaranti, ovviamente". Come quando lei l'ha tamponato durante una passeggiata in bicicletta. Spiega Giorgia: "Ero dietro a Vittorio, lui si è fermato a modo suo, girando la bici e io l'ho preso in pieno. Risultato? Un dito nero, lividi, graffi sulle gambe e... tante risate". Una vera e propria papera che però, purtroppo, non vedremo in tv!



OTTIMI ASCOLTI PER PAPERISSIMA SPRINT - Continua il successo di Paperissima Sprint, il varietà firmato da Antonio Ricci che nella puntata del 24 giugno è riuscito ad appassionare e divertire 4.314.000 telespettatori, pari al 17.48% di share, classificandosi ancora una volta programma più visto della giornata e superando di quasi 600.000 spettatori Techetecheté su Raiuno. Alle ore 21.18 lo show estivo condotto da Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti con il Gabibbo ha toccato un picco di 5.260.000 spettatori, pari al 20.97% di share. Sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programma dell’access prime time di Canale 5 ha ottenuto il 19.50% di share, battendo di 7 punti percentuali il competitor Rai. Il divario aumenta sul target giovani (15-34 anni), dove Paperissima Sprint con il 22.08% di share ha superato la concorrenza di oltre 10 punti percentuali.