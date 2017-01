Concorrente si "mozza" la testa in tv

10:36 - I giudici di "America's Got Talent" non potevano credere ai loro occhi quando Kenichi Ebina, ballerino giapponese, si è mozzato la testa davanti a loro facendola scivolare al centro del corpo. Ma le abilità del concorrente non sono finite qui e poco dopo ha mostrato di riuscire ad infrangere le leggi della fisica con una mossa degna di "Matrix". Un talento fuori dal normale, che ha lasciato a bocca aperta giuria e pubblico.

"Kenichi questo è parecchio spettacolare. Mi sono piaciute le cose che hai fatto, non avevo mai visto niente di simile prima d'ora - ha dichiarato entusiasta Heidi Klum - Hai il totale controllo del tuo corpo, è incredibile!"