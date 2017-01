Diana del Bufalo, dopo "Amici" c'è "Beep Beep (A Ha)"

foto Ufficio stampa Correlati Diana, da Amici a "Beep Beep"

Guarda il video in anteprima

Quale sarà il tormentone dell'estate 2013? 10:15 - Singolo estivo per l'ex cantante di "Amici" Diana del Bufalo che debutta con "Beep Beep (A Ha)", estratto dall'album d'esordio dell’artista romana in uscita il prossimo autunno. Il brano è scritto a sei mani dalla stessa Diana in collaborazione con il cantautore e compositore Francesco Arpino e Phil Spalding, celebre bassista che ha suonato con musicisti del calibro di Mick Jagger, Elton John e Randy Crawford. - Singolo estivo per l'ex cantante di "Amici"che debutta con ", estratto dall'album d'esordio dell’artista romana in uscita il prossimo autunno. Il brano è scritto a sei mani dalla stessa Diana in collaborazione con il cantautore e compositore, celebre bassista che ha suonato con musicisti del calibro di Mick Jagger, Elton John e Randy Crawford.

Un pezzo scritto e musicato di getto, che rispecchia la personalità della Del Bufalo, che nella decima edizione di "Amici" si era fatta notare per il suo carattere estroverso e anticonformista.



"Ho scritto la musica di "Beep Beep (A Ha)" provando degli accordi a caso sulla chitarra: la canzone ne ha solo tre e il ritmo mi è venuto subito dopo averli trovati – racconta Diana - E' una canzone nata come un fiume in piena, sembrava l'avessimo già dentro e fosse pronta ad esplodere, così la traccia della voce è stata registrata una volta sola, semplice, fresca e spontanea!".