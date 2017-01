Valerio Scanu, "palestrato" per il tour

foto Twitter Correlati Valerio Scanu, dieta e palestra 10:56 - Valerio Scanu ha deciso di fare sul serio. Dieta ferrea e palestra per tornare in forma per la data zero del "Valerio Scanu Live In Acustico" previsto per il 29 giugno al Parco Rainbow MagicLand a Roma. "Dieta e palestra iniziano a funzionare. Cerchiamo di tenerci in forma e in colore" con queste poche parole il cantante ha spiazzato tutto mostrando un fisico asciutto e tonico. ha deciso di fare sul serio. Dieta ferrea e palestra per tornare in forma per la data zero del "" previsto per il 29 giugno al Parco Rainbow MagicLand a Roma. "Dieta e palestra iniziano a funzionare. Cerchiamo di tenerci in forma e in colore" con queste poche parole il cantante ha spiazzato tutto mostrando un fisico asciutto e tonico.

Nuova vita anche dal punto di vista discografico. Valerio Scanu ha concluso il suo rapporto con la Emi Music e ha pubblicato da indipendente il cd e dvd "Valerio Scanu - And So This Is Christmas", concerto registrato nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica durante lo scorso Natale. "Le cose belle e soprattutto le emozioni vere hanno bisogno di essere immortalate - ha dichiarato Valerio -. Chi fa da sé fa per tre, mi è andata molto molto bene per il concerto di Natale e continuerò in questa direzione, mi sono circondato da persone che credono in me, che vogliono lavorare con me e per me, per cui, Se puoi sognarlo puoi farlo'. Io l’ho fatto!".