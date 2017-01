Maria Menounos dalla tv al bikini perfetto

foto womens health Correlati Maria Menounos sexy su "Women's Health" 11:10 - Maria Menounos ostenta il suo corpo mozzafiato sulla copertina di luglio della rivista "Women's Health". L'attrice, giornalista e presentarice televisiva di origini greche, molto nota negli Stati Uniti, ha posato in bikini mostrando curve molto toniche. Maria ha rivelato che ai tempi del college era una studentessa paffuta ed ha raggiunto la sua attuale forma fisica senza seguire diete, mangiando quello che vuole, ma in porzioni più piccole. ostenta il suo corpo mozzafiato sulla copertina di luglio della rivista. L'attrice, giornalista e presentarice televisiva di origini greche, molto nota negli Stati Uniti, ha posato in bikini mostrando curve molto toniche. Maria ha rivelato che ai tempi del college era una studentessa paffuta ed ha raggiunto la sua attuale forma fisica senza seguire diete, mangiando quello che vuole, ma in porzioni più piccole.

Paragonata alla Venere di Botticelli, la star 35enne sta trascorrendo le vacanze in Grecia insieme al fidanzato Keven Undergaro, agli amici e alla famiglia. Apparsa in ottima forma, ha confessato di aver perso peso quando ha pensato: "Quando è troppo è troppo". Senza seguire diete, ha iniziato a tagliare le quantità di cibo senza rinunciare alla qualità. Il suo segreto è l'equlibrio e dice: "Mangio quello che voglio, ma in porzioni più piccole. Poi se mi capita di esagerare nel weekend, per il resto della settimana mangio solo cibi sani come pollo ed insalate".