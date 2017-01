Un palestinese vince "Arab Idol"

foto LaPresse Correlati Gaza in festa per la vittoria di Assaf 12:08 - Ormai è diventato il simbolo della speranza. Il 22enne palestinese Muhammed Assaf ha infatti vinto "Arab Idol", il più seguito talent-show canoro del mondo arabo, versione mediorientale del britannico "Pop Idol". Così a Gaza centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per esultare. E pensare che il cantante ha rischiato di non partecipare: è arrivato in ritardo al provino per le difficoltà create da Hamas. - Ormai è diventato il simbolo della speranza. Il 22enneha infatti vinto "", il più seguito talent-show canoro del mondo arabo, versione mediorientale del britannico "". Così a Gaza centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per esultare. E pensare che il cantante ha rischiato di non partecipare: è arrivato in ritardo al provino per le difficoltà create da Hamas.

Grazie agli Sms di milioni di ascoltatori, Assaf è divenuto così "un eroe palestinese" avendo prevalso su due rivali, giunti rispettivamente dalla Siria e dall'Egitto. In segno di riconoscenza, il cantante si è inginocchiato in una posa simile a quella delle preghiere rituali islamiche. Cosa che gli ha guadagnato commenti favorevoli anche da Hamas, che fino a quel momento aveva invece seguito la sua ascesa nel firmamento della canzone araba con non poche remore, giudicando show del genere come appartenenti alla cultura occidentale e poco confacenti con la piu' severa tradizione islamica. L'epopea di Assaf era iniziata con le selezioni preliminari quando, leggenda vuole, dovette attraversare mille peripezie per esibirsi al Cairo ed entrare così nelle finali di "Arab Idol".



A farne una star delle masse palestinesi hanno contribuito fattori diversi: certamente le sue straordinarie doti musicali, unite ad una bella presenza e al suo attaccamento alla "keffya", la tradizionale sciarpa a scacchi palestinese: alla sua vista, uno dei giudici (il libanese Ghareb Ulema) ha definito Assaf "un missile di pace e di amore che vola sopra tutta la Palestina, su Gerusalemme e Nazareth, su Gaza e Ramallah". E quando Assaf ha intonato la popolarissima "Alli al-Kufyeh" ("fai sventolare la tua keffya") la gente che affollava il centro di Ramallah e seguiva la manifestazione in diretta su maxi-schermi è esplosa in un boato di felicità. "Diffondere la parole dei giovani e vederli realizzare i loro sogni - ha detto Assaf, dopo la incoronazione - è molto meglio che sentire il suono dei proiettili a cui siamo abituati in Palestina, in Siria e nel mondo arabo".