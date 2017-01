Ronn Moss, sirenetto e regista di un thriller hot

foto Olycom Correlati Ronn Moss, star "a mollo" 13:41 - L'ex Ridge di "Beautiful", Ronn Moss, ha presentato il suo nuovo progetto durante il Festival di Taormina che lo vedrà debuttare come regista: "E' un thriller erotico intitolato 411, la storia e un mix di omicidi tra fantasia e realtà, io stesso ne sarò protagonista accanto all'ex top model Angie Everhart". Nel frattempo si gode il sole della Sicilia in piscina in versione sirenetto.... - L'ex Ridge di "",, ha presentato il suo nuovo progetto durante il Festival di Taormina che lo vedrà debuttare come regista: "E' un thriller erotico intitolato 411, la storia e un mix di omicidi tra fantasia e realtà, io stesso ne sarò protagonista accanto all'ex top model". Nel frattempo si gode il sole della Sicilia in piscina in versione sirenetto....

Poi Ronn Moss ha spiegato sempre nell'intervista al Corriere della Sera: "Ho recitato Beautiful per 25 anni, più di 6.700 episodi... Mi sono sposato dieci volte con tre donne diverse. Non so perché uno dovrebbe convolare a nozze tutte quelle volte, non c'è nulla di male nella convivenza".



Confessa di essersi annoiato a volte del ruolo di Ridge: "Sognavo di recitare per Spielberg, Eastwood, Fincher, Allen. Quando mi chiedono cosa mi piace e cosa detesto in Ridge, non so rispondere. Ho condiviso con tante persone momenti felici e dolorosi. Penso a Darlene Conley, che recitava Sally Spectra, ed è letteralmente morta tra le mie braccia a casa sua. Ha lasciato un'essenza potente che fa tuttora parte di me".