L'ultima cena di Gandolfini: rum, Pina Colada, birre, fritto misto di pesce e foie gras

13:53

- L'ultima cena di James Gandolfini, l'attore americano della celebre serie tv "I Soprano" morto a Roma, è stata una grande abbuffata. Lo rivela il New York Post, secondo cui Gandolfini, deceduto per un infarto mentre era in vacanza in Italia, ha consumato almeno otto drink: quattro shot di rum, due Pina Colada e due birre, accompagnati da una doppia porzione di frittura di pesce con abbondante maionese e un grande piatto di foie gras.