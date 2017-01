Morgan: "Ho toccato il fondo"

foto LaPresse Correlati Morgan di nuovo papà

A "Io donna" il cantante e giudice di "X Factor" infatti confessa: "Se tocchi il fondo non affoghi, anzi... Il dolore è un passaggio fondamentale per arrivare alla felicità. Se ci risvegliamo soffriamo, ma tanto stavamo soffrendo ugualmente".

"Io stesso molte volte - continua Morgan - di fronte alla mia verità fatico a sopportarla: pago il prezzo, però l'ho messo in conto". Adesso si divide tra i provini per il talent musicale, i concerti estivi e la partecipazione alla Milanesiana che inizia in questi giorni, sembra aver buttato alle spalle i recenti problemi di salute.





E traccia anche un bilancio esistenziale: "In campo artistico quel che ho realizzato mi piace molto, in campo umano... Non credo di essere un modello di vita, però ho costruito due esseri fantastici (Anna Lou, 12 anni, avuta da Asia Argento, e Lara, 6 mesi, dalla Mazzoli, ndr): sono contento di queste due bambine, particolarmente belle. Ho appena assistito al saggio di fine anno di Anna Lou, Alice nel paese delle meraviglie: bravissima". Rivela anche perché al funerale di Enzo Jannacci ha fatto la comunione due volte: "Per farla stereo (ride). Diciamo che ho sentito particolarmente la cosa... Ero affezionato a Enzo, è una perdita dolorosa. Due è il minimo: avrei dovuto farla cento volte!".