11:12 - La5 col nuovo programma "Fashion Style" apre le porte ai talenti della moda. Non solo stilisti ma anche hair stylist, make up artist e modelle. Una nuova tramissione ideata per chi si vuole mettere alla prova sul campo, in uno dei settori più invidiati ma anche più difficili del mondo del lavoro. Per partecipare basta inviare curriculum, foto e portfolio a casting@coloradofilm.it