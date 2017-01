Marco Mazzanti: "Basta serate, faccio teatro"

foto LaPresse Correlati Marco Mazzanti, dal Gf al teatro 11:09 - E' pronto a debuttare a teatro con Gabriele Lavia, perché Marco Mazzanti, ex gieffino (partecipò alla nona edizione del reality), ha archiviato serate in discoteche per seguire quelle che sono le sue vere ambizioni. E a "Nuovo" confessa: "Sono rinato grazie alla verità del teatro. Non la ritrovavo nel mio vecchio mondo fatto di discoteche e di denaro facile da guadagnare con le serate. Quella vita mi stava allontanando da me stesso". - E' pronto a debuttare acon Gabriele Lavia, perché, ex(partecipò alla nona edizione del reality), ha archiviato serate in discoteche per seguire quelle che sono le sue vere ambizioni. E a "" confessa: "Sono rinato grazie alla verità del teatro. Non la ritrovavo nel mio vecchio mondo fatto di discoteche e di denaro facile da guadagnare con le serate. Quella vita mi stava allontanando da me stesso".

In realtà Marco non ha rimorsi per il passato in tv: "Mi ha dato la possibilità di vivere per alcuni anni a Roma e dedicarmi a ciò che mi piace. Ci sono ovviamente cose che non rifarei ma sono convinto che da ogni esperienza si debbano cogliere gli aspetti positivi e negativi e trarne insegnamento".



Dopo il Grande Fratello, quindi, si è messo a studiare e adesso è pronto a diplomarsi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Non solo. Presto debutterà con Lavia nello spettacolo "I giorni del buio": "Dopo l’esperienza del Grande Fratello, ho avuto la fortuna di avvicinarmi al teatro con una compagnia amatoriale con cui ho fatto una tournée tra Como e Svizzera. Così ho voluto far maturare questa passione, trasformandola in un lavoro e studiando per entrare in Accademia. Ci sono riuscito e ora sono qui, a un passo dal diploma. Devo dire grazie alla mia famiglia che mi ha sostenuto, anche economicamente". Adesso, per Mazzanti, è arrivato il momento di ripartire.