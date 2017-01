Canale 5 festeggia 30 anni con i protagonisti

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:23 - A partire da luglio, in prima serata, Canale 5 racconta la sua storia con le 6 puntate di "Studio 5", un programma tutto nuovo condotto da Alfonso Signorini. Trent'anni della rete ammiraglia di Mediaset rivisti con gli occhi dei suoi protagonisti: dietro le quinte, filmati ineditire icordi con i personaggi che hanno contribuito ai successi: da Gerry Scotti a Fiorello da Maria De Filippi a Paola Barale, da Cristina Parodi a Enrico Mentana. - A partire da luglio, in prima serata,racconta la sua storia con le 6 puntate di "", un programma tutto nuovo condotto da. Trent'anni della rete ammiraglia di Mediaset rivisti con gli occhi dei suoi protagonisti: dietro le quinte, filmati ineditire icordi con i personaggi che hanno contribuito ai successi: dada, da

Canale 5 è una rete vista ogni giorno da milioni di telespettatori in Italia e nel mondo, oltre che la più seguita dai giovani. E proprio i telespettatori più giovani, grazie a "Studio 5" potranno vedere per la prima volta alcune tra le trasmissioni entrate nella storia della tv: la prima puntata di "Passaparola", con Gerry Scotti e le letterine che la commentano, il Karaoke con un Fiorello con codino, gli esordi di Maria De Fillippi, il debutto del Tg5 e molto altro ancora.



Ogni settimana, con ironia e un po' di amacord, Signorini ripercorrerà quindi i momenti più significativi di Canale 5 con tanti ospiti in studio che rivivranno i momenti più divertenti ed emozionanti dei loro inizi, canteranno le sigle dei loro programmi, ritroveranno compagni di tv e, solo per i telespettatori di "Studio 5", riveleranno aneddoti inediti. In ogni puntata, spazio alla musica: alcuni tra i cantanti più amati dal pubblico proporranno i loro successi e reinterpreteranno i più famosi tormentoni estivi.