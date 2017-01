Mara Maionchi: "A Io Canto? Ci sto pensando"

foto LaPresse Correlati Il trionfo di Moreno ad "Amici" 11:39 - Con serenità Mara Maionchi ha comunicato prima a Maria De Filippi e poi sui social network - Con serenitàha comunicato prima ae poi sui social network la sua decisione di lasciare "Amici" . Nuove sfide e prospettive si aprono adesso. La discografica a Nuovo confessa di aver ricevuto delle proposte per far parte della giuria di "Io Canto", non esclude anche un altro programma tv e di certo continua ad occuparsi di musica con la sua etichetta Non ho l'età.

"Avrei voglia di allargare un po' l'orizzonte - spiega Mara parlando sempre di televisione -, di fare qualcosa di diverso. Però, se non ci riuscissi, tornerei a fare il mio lavoro: la discografica. Sono un battitore libero, io. E cambiare rigenera". Prospettive per "Io Canto" che tornerà la prossima stagione televisiva su Canale 5? "Ne abbiamo parlato, è vero, ma ancora non si è deciso nulla. Sono convinta che il mio ciclo con Amici e i talent in generale sia finito (...) Di cicli, poi, nella mia vita ne ho aperti e chiusi, tanti, ripartendo ogni volta da capo". Mara intanto si sta occupando del nuovo disco di Gerardo Pulli, il vincitore del circuito canto di "Amici" dello scorso anno, mentre ha puntato gli occhi su due giovani cantanti di questa edizione: Ylenia Morganti e Angela Semerano".