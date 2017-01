Hollywood piange James Gandolfini

foto Ap/Lapresse 10:33 - Le star dei "Sopranos" si sono ritrovate su Twitter per commemorare il collega James Gandolfini, morto a Roma per un infarto a soli 51 anni. Il creatore della serie, David Chase, ne ha ricordato il talento: "Lo sa chiunque lo abbia visto anche nel più piccolo ruolo. E' stato uno dei migliori attori di questo tempo e di qualsiasi altro. Gran parte di quel genio si trovava nei suoi occhi tristi". si sono ritrovate su Twitter, morto a Roma per un infarto a soli 51 anni. Il creatore della serie, David Chase, ne ha ricordato il talento: "Lo sa chiunque lo abbia visto anche nel più piccolo ruolo.e di qualsiasi altro. Gran parte di quel genio si trovava nei suoi occhi tristi".

Il produttore esecutivo Brad Grey ha invece ricordato una caratteristica meno evidente: "Aveva il sex appeal di Steve McQueen o di Brando nei suoi anni migliori". Anche gli interpreti, da Lorraine Bracco a Steven Van Zandt, hanno parlato della perdita di un fratello, un grande amico e un attore incredibile.



Ma le condoglianze via social network non si sono limitate al mondo dei Sopranos. Tutta Hollywood ha espresso il suo pensiero, compresi il comico Jimmy Fallon "Mi spiace di piu' per James Gandolfini che per chiunque altro" e il cantante Gavin Rossdale "Che tristezza, che attore incredibile. Un'altra perdita. Siate buoni gli uni con gli altri. E' tutto così breve".