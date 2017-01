Eugenio: "Non ho picchiato Francesca"

foto Da video Correlati Eugenio e Francesca, davvero innamorati

IL MOMENTO DELLA SCELTA

LE ULTIME PAROLE 10:00 - No, la storia Uomini e Donne" non l'ha mai picchiata. E sì, perché qualche maligno, dopo aver visto le foto della sexy biondina con una mano fasciata, ha subito serpeggiato in Rete l'ipotesi delle botte. Così il tronista su Facebook ha replicato: "Ci amiamo e non mi permetterei mai di alzare le mani". - No, la storia tra Eugenio e Francesca non è in crisi e soprattutto il tronista che ha scelto la bella corteggiatrice nel talk dei sentimenti "" non l'ha mai. E sì, perché qualche maligno, dopo aver visto le foto della sexy biondina con una mano fasciata, ha subito serpeggiato in Rete l'ipotesi delle. Così il tronista suha replicato: "Ci amiamo e non mi permetterei mai di alzare le mani".

Nessuna aggressione quindi, perché Francesca si è ferita a causa di un incidente domestico. "Eccomi... Quante cose sto leggendo - scrive Eugenio sul social network - e voci di una 'rottura' tra me e Francesca arrivano da persone invidiose e che non hanno nulla a che fare con me e lei... quindi tranquilli perché va tutto alla grande".





Poi il tronista entra nel particolare: "Un'altra cosa che ho letto e che non mi ha fatto x niente piacere è che io avrei alzato le mani addosso a Francesca ed è per quello che lei adesso è ferita alla mano... ragazzi ma stiamo scherzando??? Io non mi permetterei mai a fare una cosa simile, in nessuna circostanza... LA AMO DA MORIR... e ci sarò sempre per lei!!!!! io so quali sono i veri fans, e queste persone non lo sono!!!! quindi lasciate stare!!! chi mi ha conosciuto abbastanza sa che uomo sono e che queste cose non fanno proprio parte di me!!!! vi voglio bene!!! bacioni!!! ps. presto tante novità!! Eu". Scongiurata la crisi e le botte, dunque, adesso i veri fan aspettano le novità annunciate.