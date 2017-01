Danielle conquista lo scettro di "The Voice"

foto Ap/Lapresse Correlati Danielle Bradbery, reginetta di "The Voice" 14:57 - Con i suoi 17 anni Danielle Bradbery si è aggiudicata il titolo di vincitrice di "The Voice" più giovane di sempre. L'allieva di Blake Shelton ha trionfato nella quarta stagione del talent americano, battendo in finale la rivale Michelle Chamuel e i compagni di squadra The Swon Brothers, arrivati terzi. "Sono così grata - ha dichiarato tra le lacrime, dopo l'annuncio della sua vittoria - Scusatemi ma sono senza parole". - Con i suoi 17 annisi è aggiudicata il titolo di. L'allieva di Blake Shelton ha trionfato nella quarta stagione del talent americano,e i compagni di squadra, arrivati terzi. "Sono così grata - ha dichiarato tra le lacrime, dopo l'annuncio della sua vittoria - Scusatemi ma sono senza parole".

"Ho iniziato a cantare nella mia camera per arrivare al podio ed è pazzesco - aveva confessato Danielle prima di sapere il risultato - Ho detto ai miei compagni che volevo tornare a casa con la vittoria in tasca per loro".



Missione compiuta per la giovane cantante texana e per il suo coach Blake Shelton, che per il terzo anno di fila è riuscito a portare alla vittoria un membro della sua squadra. "So che Danielle e gli Snow Brothers volevano davvero che compissi gli anni vedendoli nel cerchio dei vincitori" ha svelato il coach di "The Voice", che ha compiuto 38 anni lo scorso 18 giugno,