Sergio Arcuri: "Che risate con Manuela!"

Sul set sono fratello e sorella ma anche nella vita. Sergio Arcuri è tra i protagonisti del film tv di successo in onda su Canale 5 "Pupetta - Il coraggio e la passione". C'è stata una scena in cui Sergio avrebbe dovuto prendere a schiaffi la sorella Manuela ma non ce la facevano: "Ci scappava da ridere", dice a Tv Sorrisi e Canzoni. Giovedì 20 giugno in prima serata l'ultima puntata.

"Ci veniva da ridere, perché ho sbagliato un paio di volte la mira,- racconta - stavo troppo lontano, per paura di colpirla davvero. Pensi che nella mia vita non ho mai fatto a botte con nessuno".



Poi qualche riflessione sul successo televisivo: "La fiction ha il merito di dare uno spaccato della società italiana degli anni 50, in cui le donne, secondo delle leggi non scritte, dovevano subire le scelte dei maschi di famiglia, come fu nel caso di Pupetta. E' da questa matrice culturale che provengono i femminicidi: le donne che si ribellano, vengono punite e anche uccise".



Tra i progetti futuri il film per Mediaset "Furore": "Interpreto un poliziotto corrotto: finalmente mi fanno fare il cattivo!".