X Factor, Fedez: "Ho giudicato solo i rapper"

Il rapper, reduce anche dal successo personale durante glidove ha vinto nella categoria instaVip, non si preclude nessuna strada né ha delle resistenze verso i talent tanto che si dice soddisfatto di aver fatto parte, eccezionalmente e per un pomeriggio, della giuria di "X Factor" assieme aOttima anche la considerazione per l'altro suo collega: "Il rap in questo momento è al massimo della sua diffusione anche grazie a chi ha fatto anni di gavetta spianando la strada a chi c'è oggi. Ovviamente anche il Web ha fatto la sua parte, coltivando un vivaio assai ricco. Il percorso di Moreno è stato lineare da Mtv Spit ad Amici e ha fatto bene, che male c'è? Magari al posto suo l'avrei fatto". "" non è solo il nuovo singolo ma anche un video che ha per protagonista il giornalista stesso nei panni di Superman e: "Li ho voluti io, come io stesso ho creato il video. Abbiamo una atmosfera surreale e lo so che può sembrare una contraddizione ascoltare le parole della canzone e guardare quel video pieno di gioia. Ma è stato voluto".Nelle prossime settimane Fedez proseguirà il tour che fino a oggi ha registrato tutti sold out. Tra i prossimi appuntamenti: 21 giugno a Cuneo. A luglio sarà il 3 a Roma (Villa Ada), 5 Grugliasco (TO), 12 Milano (Carroponte) 13 Cagliari (Arena Grandi Eventi), 16 Brescia, 19 Genova, 25 Giffoni (Giffoni Film Festival), 28 Majano (UD) e 30 Strozzacapponi (PG).