Verdiana, innamorata e sexy nel nuovo video

foto Ufficio stampa Correlati Verdiana in "Lontano dagli occhi"

Momenti intimi 11:58 - La quarta classificata ad "Amici", Verdiana Zangaro, presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo video "Lontano dagli occhi". Intensa, elegante, struggente ma anche sexy in alcune scene sul letto con l'attore Marco Casabona. Tra i due solo sguardi d'intesa e carezze come fossero in un film. E' tutta finzione naturalmente perché la cantante è felicemente fidanzata da qualche anno con un musicista. - La quarta classificata ad "Amici",, presentail nuovo video "Lontano dagli occhi". Intensa, elegante, struggente ma anche sexy in alcune scene sul letto con l'attore Marco Casabona. Tra i due solo sguardi d'intesa e carezze come fossero in un film. E' tutta finzione naturalmente perché la cantante è felicemente fidanzata da qualche anno con un musicista.

"Per descrivere in poche parole cosa ho provato nel realizzare il mio primo videoclip mi viene spontaneo citare una canzone del grande Freddie Mercury e dei Queen: It’s a kind of magic! - spiega a Tgcom24 la cantante -. E' stata un’esperienza del tutto nuova, ma fantastica, in quella giornata mi sono divertita da morire! I registi Giuseppe Vetrano e Alessandro Raimondi mi hanno dato tante dritte su come muovermi e ho vissuto tutto in maniera molto naturale, senza ansie, nonostante alcune scene girate con l’attore principale in cui avrei potuto imbarazzarmi ma mi sono detta, Verdi, divertiti e lasciati andare". Una piccola curiosità: "Una nota dolente c’è stata: i tacchi alti! Li ho tenuti addosso per 13 ore e a fine giornata non ce la facevo più".





“Lontano dagli occhi” (Carosello Records) contiene 7 brani, tutti scritti da Federica Camba e Daniele Coro, ad eccezione di “Un ricordo tra la gente”, scritto da Roberto Casalino e Dario Faini. Questa la tracklist del disco (in vendita al prezzo speciale di 6.99 euro): “Lontano dagli occhi”, “E tu”, “Ma che giornata nera”, “E adesso”, “Il 3 settembre”, “Addio non lo so dire” e “Un ricordo tra la gente”.

Andrea Conti