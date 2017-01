Eva Grimaldi: "Ero alcolizzata"

foto LaPresse Correlati Eva Grimaldi, che look! 12:23 - La fine di un amore, quello con il marito Fabrizio Ambroso, per la bellissima Eva Grimaldi è stata un inferno. Subito dopo la separazione, infatti, l'attrice si è rifugiata nell'alcol come racconta lei stessa a "DiPiù". A salvarla, però, è stato un altro suo grande amore, Gabriel Garko, con il quale è sempre rimasta in ottimi rapporti: "Bevevo troppo. Prima, qualche bicchiere, poi, la sera a cena, mi consolavo con una bottiglia intera di vino". - La fine di un amore, quello con il marito Fabrizio Ambroso, per la bellissimaè stata un inferno. Subito dopo la separazione, infatti, l'attrice si è rifugiata nell'come racconta lei stessa a "". A salvarla, però, è stato un altro suo grande amore,, con il quale è sempre rimasta in ottimi rapporti: ". Prima, qualche bicchiere, poi, la sera a cena, mi consolavo con una bottiglia intera di vino".

L'attrice che a settembre compirà 52 anni racconta: "Cercavo di stordirmi, di non pensare. E, piano piano, ho iniziato ad aggiungere superalcolici, whisky soprattutto. Mi ricordo che, una sera in un locale, le mie amiche, per tirarmi su, mi spinsero a 'provarci' con un bel ragazzo: sa, il famoso chiodo scaccia chiodo. Ma io non me la sentivo, e allora ho bevuto ancora di più, per darmi coraggio, e alla fine... Dopo due sorrisi e qualche battuta, ho iniziato a piangere sulla spalla di quel povero ragazzo, che si aspettava altro da me".



Ad aiutarla è stato Garko, suo ex e ora grande amico: "Quante volte che ho pianto sulla sua spalla... Quante volte Gabriel mi ha rincuorato spronandomi a reagire, a smettere con le mie debolezze. Ho dovuto trovare la forza dentro di me per non bere più in maniera smodata". Poi sua madre l'ha scossa, mostrandole la foto di un bambino africano: "E' stato un colpo per me, al punto che, nei gironi seguenti, mi è balenata in testa un'idea: fare qualcosa di concreto per quel bambino. Così mi sono spinta fino al punto di andare in Africa".





