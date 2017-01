Speciale Tg4 sul "Caso Ruby"

foto Ansa 11:15 - Giovedì 20 giugno, su Retequattro, alle ore 21.10 andrà in onda lo speciale Tg4 "La guerra dei vent'anni: lo scontro finale", la seconda parte dell'esperimento di un genere legato al racconto d'attualità proposto il 12 maggio su Canale 5. Se "Ruby, ultimo atto" è stata una ricostruzione tv del caso di cronaca, a pochi giorni dalla sentenza di primo grado si ripercorre l'intricata trama del processo, mettendo a confronto attraverso audio originali e testimonianze dirette le tesi dell'accusa con le prove a discarico presentate dalla difesa. - Giovedì 20 giugno, su, alle ore 21.10 andrà in onda lo speciale Tg4 "", la seconda parte dell'esperimento di un genere legato al racconto d'attualità proposto il 12 maggio su Canale 5. Se ", ultimo atto" è stata una ricostruzione tv del caso di cronaca, a pochi giorni dalla sentenza di primo grado si ripercorre l'intricata trama del processo, mettendo a confronto attraverso audio originali e testimonianze dirette le tesi dell'accusa con le prove a discarico presentate dalla difesa.

L'obiettivo è riepilogare e rendere comprensibile al grande pubblico tutte le fasi del percorso giudiziario, dal rinvio a giudizio alle arringhe finali. Dopo le interviste inedite ai due principali protagonisti, Silvio Berlusconi e Karima El Mahroug, in questa seconda parte lo speciale Tg4 cercherà di rispondere alla domanda che oggi divide i due fronti opposti dell’opinione pubblica: gli elementi in mano ai giudici in realtà accusano o scagionano l’ex Presidente del Consiglio?