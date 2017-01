"Jump", i vip si rituffano

Anna Falchi, Stefano Bettarini, Maddalena Corvaglia, Nadia Rinaldi, Enzo Salvi, Bruno Cabrerizo e Cecilia Capriotti proveranno anche questa settimana a superare i propri limiti per cercare di aggiudicarsi, nella puntata finale, un premio di 50mila euro (che verrà devoluto in beneficenza). Ogni tuffo sarà valutato dalla giuria presieduta da Paolo Bonolis e composta da Giorgio Cagnotto, Anna Paola Concia, Alessia Filippi e Mister OK (alias Maurizio Palmulli). L'eliminato della prima puntata è stato Ciccio Valenti. A chi toccherà questa settimana?