Raffaella Carrà compie 70 anni

Da "Canzonissima" a "Carramba", da "Fantastico" a "Sanremo", nel curriculum di Raffaella Carrà non manca proprio nulla. Oggi la signora della tv festeggia 70 anni, e lo fa più in forma che mai. Con il sorriso e la caparbietà che negli anni l'hanno contraddistinta. Caschetto biondo, sensualità, professionalità e quell'irresistibile "ombelico a tortellino" sono gli ingredienti vincenti che fanno della Raffa nazionale un personaggio unico e inimitabile.

Capace di reinventarsi, con coraggio e curiosità, ma anche di commuoversi ed empatizzare con il pubblico, Raffaella è riuscita a stare sulla breccia per mezzo secolo, e a tenere testa a mostri sacri della tv come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Paolo Panelli e Alighiero Noschese. E a giocare alla pari con una star del calibro di Mina (nell'indimenticabile Milleluci) non solo grazie al Tuca Tuca o ai costumi attillati e candidamente sexy indossati mentre si scatenava nella hit "Rumore" o intonava "Come è bello far l'amore da Trieste in giù". La Carrà è quella che ancheggia e volteggia sorridente ma sensuale in "Canzonissima", ma è anche quella che veste i panni di Maga Maghella e duetta teneramente con Topo Gigio, o che si immedesima con la gente comune in Carramba. "Ho sempre pensato che se avessi fatto troppa tv tutta insieme la gente si sarebbe stancata - ha detto di recente - perché una donna si consuma prima di un uomo. Baudo diceva 'No no, la tv è il tuo mestiere e devi fare ogni anno uno show'. Io non ci penso neppure. Fa benissimo stare lontani dalla tv per un po' di tempo. Non solo a Baudo ma a tutti, perché un po' di riposo fa bene".



Tra un "Fantastico" e un festival di "Sanremo", la signora della tv, tifosa bianconera, "stacca" trascorrendo del tempo nella sua casa all'Argentario, giocando a tresette e cucinando per gli amici, tra i quali il suo ex pigmalione e fidanzato decennale Gianni Boncompagni, autore di molti dei suoi successi planetari (compreso "A far l'amore comincia tu", tornato in auge due anni fa grazie al remix di Bob Sinclair) e inventore dell'ormai celeberrimo gioco dei fagioli in "Pronto, Raffaella?". Quest'anno Raffaella ha accettato di fare il coach a "The Voice" preferendolo a "X Factor" perché, ha spiegato "non mi piace litigare". Nata a Bellaria ma cresciuta a Bologna, Raffaella Maria Roberta Pelloni a otto anni si trasferisce a Roma per frequentare l'Accademia di danza ma fugge via e comincia a recitare, persino al fianco di Frank Sinatra. Ma Hollywood non la fa impazzire. Viene scelta per affiancare in Rai Nino Ferrer nel programma "Io, Agata e tu". Sconosciuta ai più, ha il coraggio di chiedere: ''Datemi tre minuti solo per me". Siamo nel 1969. Da lì la sua inarrestabile ascesa.