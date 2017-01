"Beautiful", Brooke incinta ci riprova con Eric

- Un nuovo avvincente intrigo terrà gli appassionati dicon il fiato sospeso:scopre di aspettare un figlio dal cognato Bill Spencer e tenta di convincerea dire che il bambino è suo.anticipa la vicenda, in onda in questi giorni in America, e che vedremo in Italia tra dieci mesi: la provocante Brooke metterà in atto un piano per riconquistare l'ex marito che alla fine capitolerà tra le sue braccia.

Brooke ed Eric in passato sono stati sposati e hanno avuto due figli, Rick e Bridget. Le loro strade si sono poi separate ed entrambi sono tornati ai loro grandi amori: lei da Ridge e lui da Stephanie. Come sempre però, le vite sentimentali dei protagonisti della soap opera americana vengono stravolte da improvvisi colpi di scena e così salta anche l'ennesimo fidanzamento di Brooke e Ridge e la morte di della matriarca di casa Forrester mette fine all'unione storica tra Eric e Stephanie. In questo frangente inizia la storia d'amore clandestina tra Brooke ed il cognato Bill Spencer, marito di sua sorella Katie, mentre Eric si lascia consolare da Taylor che diventa la sua compagna.

Gli intrecci tra i protagonisti si susseguono in un crescendo di bugie e tradimenti, fino a quando Brooke e Bill si lasciano andare, dopo vari tira e molla, ad una appassionante notte d'amore. I due si dicono addio e si promettono di non rivelare a nessuno quel che è successo. Ma il destino beffardo è in agguato: Brooke scopre di aspettare un figlio da Bill e, per evitare che la sorella, venendolo a sapre, possa avere un malore che le sarebbe fatale, escogita un ardito stratagemma: chiede ad Eric di aiutarla e di dire che il bambino è suo. L'uomo rifiuta, perchè è legato a Taylor ma alla fine, dopo ben tre cene organizzate per farlo capitolare, cede. La seduzione di Brooke va a buon fine, Eric la bacia e le confessa di averla sempre amata.