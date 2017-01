Marcuzzi: "Torno alla musica dalle piazze"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Alessia in giallo al mare

Alessia e Asia, relazione "pericolosa" 10:13 - Ritorno al passato per Alessia Marcuzzi, che è pronta a far rivivere le emozioni di Festivalbar. Canale 5 ha infatti in progetto alcune serate dedicate alla musica, in cui si esibiranno i big della canzone italiana. "Mi è sembrata subito una bellissima cosa: sono anni che non conduco da una piazza - racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" - In fondo è il mio primo amore. Senza pensare a quanto mi piace la musica...". - Ritorno al passato per, che è pronta a far rivivere le emozioni di Festivalbar. Canale 5 ha infatti in progetto, in cui si esibiranno i big della canzone italiana. "Mi è sembrata subito una bellissima cosa:- racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" - In fondo è il mio primo amore. Senza pensare a quanto mi piace la musica...".

A fianco a lei in quest'avventura Simone Annicchiarico, anche lui grande appassionato di musica. "Non lo conosco di persona, aspetto di incontrarlo per la nostra prima riunione di lavoro. Mi dicono che è un grande esperto di musica e questa è un'ottima premessa".



La gavetta fatta nelle piazze italiane del "Festivalbar" occupa un posto speciale nel cuore di Alessia: "Mi ricordo le risate con Fiorello che lo condusse con me, il contatto forte con il pubblico, le lunghe cene dopo la puntata e l'emozione di veder cantare tanti grandi artisti: Mariah Carey, Red Hot Chili Peppers, Jovanotti...".



Protagonisti dell'evento musicale di Canale 5 i grandi della canzone italiana e le promesse dei talent show: "Non posso anticipare molto ma so che ci saranno tanti Big della musica che oltre a cantare si metteranno a disposizione dei giovani in gara dando un voto ai loro brani".