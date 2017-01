Mara Sottocornola e la rinascita dopo X Factor

foto Tgcom24 Correlati Trasformazione di Mara Sottocornola 15:33 - Aveva incantato con la sua voce i giudici Arisa, Simona Ventura, Elio e Morgan durante i provini della scorsa edizione di "X Factor". Mara Sottocornola aveva proposto "Dancing" di Elisa, ma quando la selezione sembrava più vicina, non ce l'ha fatta ed ha mollato tutto. Ora la cantante è tornata con look totalmente cambiato e il singolo "Finally" prodotto dalla quiet, please! di Ferdinando Arnò. - Aveva incantato con la sua voce i giudicidurante i provini della scorsa edizione di "".aveva proposto, ma quando la selezione sembrava più vicina, non ce l'ha fatta ed ha mollato tutto. Ora la cantante è tornata con look totalmente cambiato e il singoloprodotto dalladi

Mara aveva spiegato in una intervista a Vanity Fair perché aveva lasciato il programma: "Ai bootcamp mi sono spaventata. Tanta gente non si fa domande e va dritta per la sua strada; io purtroppo sono molto sensibile, ho un’interiorità che pesa, e forse è anche per questo che ho colpito così tanta gente". La cantante 27enne di Sondrio ha poi deciso di affidarsi a Ferdinando Arnò che ha composto la parte musicale di "Finally". Il testo, invece, è stato scritto vocalist londinese Sandy Chambers.



“Finally” è anche la colonna sonora del nel nuovo spot Barilla in onda da domenica 2 giugno sulle reti tv nazionali.