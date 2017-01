J-Lo, direttrice creativa di "Nuvo Tv"

foto Olycom Correlati Jennifer Lopez, sexy bikini per "Vogue"

15:49 - Archiviata l'esperienza di giudice ad "American Idol", Jennifer Lopez è già pronta per una nuova avventura. Il lato B più celebre del pop sarà infatti la direttrice creativa del canale di intrattenimento di "NuvoTv", un network televisivo dedicato al pubblico latino-americano. "Ci stiamo rendendo conto della nostra influenza - ha spiegato l'artista - In fondo si tratta di una estensione di ciò che sono come artista".

Lavorare dietro le quinte per la Lopez sembra essere più gratificante dell'esibizione stessa. "Canto, recitazione e ballo, tutta la performance dal vivo sarà sempre la mia passione ma quando hai l'opportunità di creare qualcosa da zero, come per Nuvo, è davvero qualcosa di molto significativo - ha spiegato la star - E' più grande di me, più grande di uno show tv. E' qualcosa che può cambiare il mondo, il volto della televisione, il modo in cui le persone percepiscono loro stesse".



Da sempre attenta alla condizioni dei latino-americani negli Stati Uniti, la Lopez ha sottolineato l'importanza del loro ruolo all'interno della società: "Questo è un momento entusiasmante per il mondo latino. C'è una rivoluzione in corso, è una rivoluzione culturale e mediatica dei latinos qui negli Stati Uniti. Ci stiamo rendendo conto che importiamo, che abbiamo influenza. Stiamo crescendo come comunità e siamo in un posto dove ci meritiamo di essere considerati".