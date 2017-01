Rylan Clark è nudo per la PETA

foto Twitter Correlati Rylan Clark senza veli per gli animali 15:12 - Si è classificato al quinto posto nella nona edizione di "X Factor Uk" e ha vinto il Grande Fratello dei famosi lo scorso gennaio. Rylan Clark ha saputo reinventarsi in televisione anche come conduttore e ospite ma stavolta ha deciso di stupire tutti. Infatti il cantante ha posato nudo per la PETA, invitando le persone a non indossare pellicce di animali e ad appoggiare l'organizzazione che tutela i diritti degli animali. - Si è classificato al quinto posto nella nona edizione di "X Factor Uk" e ha vinto il Grande Fratello dei famosi lo scorso gennaio.ha saputo reinventarsi in televisione anche come conduttore e ospite ma stavolta ha deciso di stupire tutti. Infatti il cantante ha posato nudo per la PETA, invitando le persone a non indossare pellicce di animali e ad appoggiare l'organizzazione che tutela i diritti degli animali.

"Non sono d'accordo che gli animali vengano assassinati solo per essere indossati - spiega Ryan nella campagna di sensibilizzazione sul tema -. Questi animali vengono uccisi per la loro pelliccia: colpiti, fulminati, annegati o addirittura scuoiati vivi. Per questo diciamo no alla pelliccia. Non mi interessa l'opinione della gente sul fatto che io mi sia spogliato su un manifesto, so che l'ho fatto per una giusta causa".